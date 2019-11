Johannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best

sport

Johannes Thingnes Bø og Johannes Dale deler både førenamn og landslagsplass, og under sesongopninga i helga på Sjusjøen delte dei nærast same plassering. For på fellesstarten vart det sekundstrid mellom den unge og den meir meritterte Johannes då dei gjekk likt ut etter siste skyting. Dale kjempa seg inn til ein femteplass, eitt sekund føre Thingnes Bø på plassen bak.

– Det blir spennande å sjå han nykomlingen. Han må byrje å vinne snart viss han skal følgje i fotspora til Ole Einar, Emil og meg, spøkte Thingnes Bø i forkant av sesongopninga då landslaget var samla i Trysil.

Og knappe to veker seinare passerte nykommaren på landslaget Johannes Thingnes Bø på resultatlistene.

– Ein draum

Lørenskog-guten kom inn på elitelandslaget etter sesongen i fjor. Det første året på elitelandslag har vore litt spesielt for Lørenskog-guten, som endeleg har fått lov til å trene med idola sine.

– Det har vore veldig morosamt og litt spesielt plutseleg å vere på lag med idola mine. Det har vore ein draum sidan eg var gutunge. Det har vore veldig gøy plutseleg å komme på det beste laget i verda, så fort, seier 22-åringen til NTB.

Eitt av idola, og no lagkamerat, er verdscupvinnaren frå i fjor. Dale ser fleire likskapar mellom seg sjølv og Thingnes Bø.

– Vi har jo raudt hår og frekner, då, så eg synest det er ein del likskapar. Viss eg kan ta litt av prestasjonane hans òg, trur eg det kan bli veldig bra, seier Dale.

Ikkje utan tilsvar frå lagkompisen.

– Vi har jo same hudtone, og eg kan kjenne meg litt igjen i han. Han har passe giv og glød til å bli best. Samtidig har han respekt, sjølv om han er ein uredd type, seier Thingnes Bø om den unge lagkompisen.

Siktar mot toppen

Dale debuterte i verdscupen på tampen av desember i fjor og kunne notere seg for ein 10.-plass på sprinten følgd av ein 11.-plass på jaktstarten i Salt Lake City. Dermed tok han òg steget opp frå rekrutt til elitelandslag.

– Eg føler at eg har utvikla meg veldig bra. Trenarane på elitelaget har gjort meg godt, føler eg, seier Dale.

Overgangen frå rekrutt til elitelag beskriv Dale som uproblematisk. No siktar han mot topp tre i verdscupen.

– Eg har eit hårete mål om å ta pallen. Har eg ein god dag, er ikkje det umogleg, det viser både trening og testløp eg har gjort i oppkøyringa.

(©NPK)