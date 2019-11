Thorstvedt-dobbel held liv i EM-draumen for U21-landslaget

sport

Noreg hadde ballen klart mest i Larnaka og pressa i nesten to heile omgangar etter at Kypros hadde tatt leiinga ved Andreas Neophytou etter 20 minutt.

Då hadde Noregs kaptein og Odd-spelar Birk Risa bomma på straffe etter snautt ti minutt tidlegare i EM-kvalifiseringa for U21-gutane.

Først etter 72 minutts spel lykkast det for Noreg då Viking-spelar Kristian Thorstvedt med venstrefoten plasserte ballen vakkert i mål bak den kypriotiske keeperen.

Same mann sørgde for leiing og siger 2–1 med ein klassisk markkrypar etter ein retur i det kypriotiske feltet med fem minutt igjen å spele.

Noreg tok dermed steget opp på andreplass i gruppe 7 og har no sju poeng. Nederland har ikkje gitt frå seg poeng så langt i kvalifiseringa og går mot ein suveren gruppesiger, medan Noreg kjempar om andreplassen først og fremst med Portugal og Kviterussland. Portugal ligg eitt poeng bak Noreg, men har éin kamp mindre spelt.

U21-laget har fått ekstra merksemd den siste tida etter at dei tre utanlandsproffane Tobias Heintz, Dennis Tørseth Johnsen, Rafik Zekhnini gav beskjed om at dei ikkje vil spele for landslaget så lenge Leif Gunnar Smerud er trenar.

Smerud, med støtte frå A-landslagssjef Lars Lagerbäck, har på si side sagt at det er uaktuelt.

– Eg ønskte ikkje å ha dei med, og så valde dei i ettertid å gjere seg uaktuelle. Det er synd, men dei har ikkje klart å etterleve det vi forventar av dei, og då blir det sånn, sa U21-trenaren då laguttaket vart gjort offentleg tysdag.

