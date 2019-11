Symjar forklarer smadra dopingprøve for heile verda

sport

Sun fekk i september i fjor besøk av dopingkontrollørar i sin eigen heim og gav frå seg ein blodprøve. Då kontrollørane ville forlate huset oppstod det usemje, og ein av Suns livvakter smadra glaset med dopingprøven med ein hammar.

Det skal visstnok ha skjedd på direkte ordre frå mora til Sun Yang.

– Dette hadde aldri skjedd om kontrollørane hadde opptredd profesjonelt og vore i stand til å identifisere seg. Då hadde vi ikkje vore her i dag. Dei var ikkje i stand til å identifisere seg. Korleis kunne eg då gi dei prøven min? sa Sun då CAS-høyringa starta i Montreux fredag.

Det er sjølvsagt ikkje lov å opptre slik overfor kontrollørar, men likevel vart Sun Yang frikjend i etterkant av Det internasjonale symjeforbundet (FINA).

FINA konkluderte med at kontrollørane ikkje hadde identifisert seg korrekt, og at dei ikkje hadde følgt godkjend prosedyre.

Risiko

Avgjerda fall ikkje i god jord hos Det internasjonale antidopingbyrået (WADA). Dei tok saka inn for CAS med krav om ei minimumsstraff på mellom to og åtte år.

Sun har vunne tre OL-gull og er folkehelt i Kina. Til gjengjeld er han upopulær i delar av det internasjonale symjemiljøet og blant konkurrentane.

Han sona tre månaders utestenging for eit dopingregelbrot i 2014, og under OL i Rio i 2016 kalla australiaren Mack Horton han for ein svindlar.

Forholdet til rivalane har ikkje vorte betre sidan. Snarare tvert imot. I VM i Sør-Korea i sommar nekta både Horton og briten Duncan Scott å stå på same sigerspall etter både 200- og 400 meter fri.

20 år sidan

Fredag er 27-åringen frå Kina hovudpersonen i CAS-høyringa. Høyringa er offentleg for første gong på 20 år, og ho er flytta frå hovudkvarteret i Lausanne til Montreux på grunn av den store offentlege interessa.

Det er Sun sjølv som har bede om at høyringa skulle vere offentleg i ein freistnad på å reinvaske det gode namnet og rykte sitt etter at saka etter kvart lak til media.

CAS har berre éin gong tidlegare opna dørene for allmenta. Det skjedde i 1999, og også den gongen var det ein symjar i hovudrolla.

Då skulle den irske, tredoble OL-vinnaren Michelle Smith de Bruijn forklare kvifor ein dopingprøve året før hadde vorte øydelagd av store mengder alkohol.

Den gongen enda det med at de Bruijn vart utestengd i fire år.

(©NPK)