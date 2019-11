Skiskyttarane signerte utøvarkontrakten

sport

Det var TV 2 som først melde at utøvarkontraktane no er underskrivne av alle utøvarar på landslaget. Kontrakten vil gjelde fram til mai 2021.

Avtalen vart skriven under i tolvte time. Laurdag sesongopnar skiskyttarane på Sjusjøen.

At det dryger heilt til det siste, kjem av at forbund og utøvarar ikkje har vore samde om mellom anna bruk av hanskar. Enkelte utøvarar har ikkje vore fornøgde med hanskane frå leverandøren som forbundet har utstyrsavtale med, men frå no av får Johannes Thingnes Bø og resten av utøvarane velje blant to hanskemerke for dei neste tre sesongane.

– Det er bra at vi kan velje blant to aktørar som leverer god kvalitet, men på litt ulike måtar. Hanskar er eitt av dei viktigaste arbeidsverktøya våre. Det viktigaste for oss er å prestere så godt vi kan, og derfor er vi glade for at Odlo er lydhøyre og rause i denne situasjonen, seier Johannes Thingnes Bø i ei pressemelding.

Også usemja om stipend og privat marknadsføring er løyst. Ifølgje TV-kanalen blir stipenda til kvar enkelt utøvar auka med 15 prosent, frå 130.000 kroner til 150.000 kroner, frå 1. januar 2020. Løparane kan òg selje ei ekstra logoplassering, som tidlegare ikkje har vore seld av forbundet.

Til sist er det kontraktsfesta at premiepengane frå stafettcupen går til utøvarane som konkurrerte, eller blir fordelte på heile laget dersom dei ønsker det.

(©NPK)