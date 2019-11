sport

King er oppe i 16 landsslagsmål, og det er nesten halvvegs til den norske rekorden (33). Den har Jørgen Juve og skriv seg frå perioden 1928–1937.

– Det er ikkje slik at eg set det som mål og så gir meg på landslaget. Det hadde sjølvsagt vore gøy ta han (rekorden), men eg veit ikkje kor lenge han vil halde om eg tar han. Erling skårar jo i nesten kvar kamp han spelar. Så han tar meg nok igjen ganske kjapt, sa King på ein pressekonferanse torsdag.

Der var det han og Haaland det handla mykje om.

Haaland har ikkje skåra for A-landslaget, men mot nestjumboen i puljen kan det ligge an til at han bryt barrieren. Færøyane har hittil sleppt inn fire mål i begge bortekampane sine mot dei fire beste laga i puljen. Det vart 1–4 mot Romania og 0–4 mot Spania.

Reprise?

Hittil siste nordmann med tre mål i ein landskamp er Ola Kamara. Han skåra eit hat trick i 4–1-sigeren over Australia i mars i fjor.

Mohamed «Moi» Elyounoussi laga tre mål i bortekampen mot San Marino i 2017.

Haalands haustform tilseier at han godt kan hamre inn eit par skåringar fredag, men ei eventuell straffe må han kjempe for å ta.

– Den tar eg, sa King.

Noreg sleit med å slå Færøyane borte i juni. Den kampen såg King frå sidelinja i Torshavn.

– Det var ein av dei svakaste landskampane våre. Det gjer at vi vil revansjere oss no og gi publikum noko å glede seg over i kulda, sa King.

Det er selt vel 12.000 billettar til fredagskampen på Ullevaal.

