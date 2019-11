Fotball: 1. divisjon samanfatta i tal

sport

Onsdag vart det avgjort at den siste serierunden mellom Sandnes Ulf og Strømmen ikkje skulle spelast. Strømmen vart tilkjent 3–0-siger, og dermed er årets 1.-divisjon offisielt over.

Aalesund og Sandefjord skal spele eliteserie neste år, medan Skeid og Tromsdalen må ta turen ned éin divisjon. I tillegg skal Start, KFUM, Kongsvinger og Sogndal ut i kvalifisering, medan Notodden møter Åsane for å forsvare plassen i divisjonen.

Målgarantisten

Svenske Pontus Engblom viste igjen at han er ein storskårar på dette nivået. For tredje gong vart han toppskårar i 1. divisjon. Sandefjord-spissen skåra 19 gonger, to og tre fleire mål enn høvesvis Niklas Castro og Adem Güven.

Kent Håvard Eriksen netta 14 gonger for Sandnes Ulf, medan Pape Habib Gueye (Aalesund) og Aron Sigurdarson (Start) skåra 13 kvar.

Overraskinga Simen Bolkan Nordli (HamKam) skåra 12. Det er same mengde som Sivert Gussiås (Strømmen) og Martin Ramsland (Start og Sogndal).

Poengkongane

Stian Sortevik leverte 12 målgivande pasningar denne sesongen. Det er flest av alle. Ingvald Halgunset (Sandnes Ulf) og Castro følgde hakk i hæl med 11.

Viss ein slår saman mål og målgivande pasningar, er det Castro, som gjekk til topps på NTB-børsen, som også toppar denne. Dei 17 måla og 11 målgivande pasningane hans gir han 28 målpoeng. Eit imponerande tal når ein tar med at norsk-chilenaren berre har starta 23 kampar i år.

Skot på skot i sør

Start toppar lista over flest avslutningar med 379. Det gir eit snitt på heile 12,6 per kamp. Etter dei følgjer Sandefjord og KFUM med høvesvis 354 og 349. I botnen finn vi Notodden med 204 avslutningar, heile 44 færre avslutningar enn Jerv som ligg på 15.-plass på avslutningstabellen.

Den suverene serievinnaren Aalesund er laga med høgast målprosent. 39 prosent av avslutningane deira som har gått på mål, har gått i mål. Nest-Sotra følgjer hakk i hæl med 38 prosent. Kongsvinger ligg i botnen med berre 24 prosent. Dei raudkledde skåra berre 38 mål denne sesongen, men eit godt forsvar sikra dei kvalifisering.

Folksamt i Kristiansand – eller?

Start toppar òg tilskodarstatistikken soleklart med eit snitt på 5255 tilskodarar i kvar kamp. Likevel har fleire kampar vist tydeleg at ikkje alle har løyst inn billetten sin. Dei offisielle tala viser uansett «tal på selde billettar». På plassen under Start er Aalesund med 4099 tilskodarar i snitt.

Tromsdalen ligg klart nedst med sine 174 tilskodarar i snitt.

Då Aalesund sikra seriemeisterskapen på Alfheim stadion, vart det opplyst om berre 50 tilskodarar – det lågaste tilskodartalet denne sesongen. Kampen mellom Start og Jerv 16. mai vart den mest sette kampen i år med 7150 selde billettar.

Gule/raude kort

Sesongen i år har gitt 760 gule kort. 63 av dei har gått til Start, som også toppar denne lista. Det er like mange som Notodden – åtte fleire enn Aalesund på 3.-plass med 55 gule kort.

HamKam er i botnen med 39 åtvaringar – like mange som Strømmen som berre spelte 29 kampar i årets sesong. Starts Afeez Aremu er spelaren med flest gule kort: ni. Bak han følgjer fem spelarar med sju.

34 raude kort er delte ut i år. Ingen spelarar har vorte utviste meir enn éin gong. Raufoss, Ull/Kisa og Jerv har fått fire kvar. Sogndal, Sandefjord og HamKam har til gode å få marsjordre denne sesongen.

Resultatfakta

Til slutt tar vi med oss nokre tørre fakta:

Kampar: 240

Mål: 722

Målsnitt: 3,01

Heimesigrar: 118

Uavgjorde: 50

Bortesigrar: 72

Flest mål i éin kamp: Raufoss – Tromsdalen 6–4

Største heimesiger: KFUM – Jerv 5–0

Største bortesiger: Tromsdalen – Ull/Kisa 0–8

(©NPK)