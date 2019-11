Vikersundbakken får 500.000 kroner

sport

Bygdeposten skriv at stortingsrepresentantane Morten Wold (Frp) og Kristin Ørmen Johnsen (H), som begge representerer Buskerud, har fått støtte til å auke tilskotet til hoppsenteret.

Også bob- og akesenteret på Lillehammer får auka tilskot innanfor ramma på 500.000 kroner.

– Vi har jobba hardt for å auke det statlege bidraget til Vikersundbakken. Det er eit særeige anlegg, drive i regi av ei lita idrettsforeining på bygda – rett nok med støtte frå kommune og fylke. At vi fekk gjennomslag for endå ein halv million kroner i driftsmidlar, er veldig gledeleg, seier Kristin Ørmen Johnsen.

Vikersund skal arrangere både Raw Air-arrangement og VM i skiflyging i løpet av dei neste åra. Wold meiner det er ein vinn-vinn-situasjon for Vikersund med dei nye midla dei no har fått.

– Vikersund står føre store løft i åra som kjem. Kan vi bidra til å ruste organisasjonen gjennom driftsmidlar, er det ein vinn-vinn-situasjon for både Vikersund, kommunen, regionen og nasjonen, seier Wold.

