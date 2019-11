Ulvestads klubbskifte vart ein innertiar

sport

I åra som Burnley-spelar fekk han 67 Premier League-minutt fordelt på to kampar. Denne sesongen spelte han 2663 av 2700 moglege minutt for Djurgården då stockholmsklubben vart seriemeister for første gong på 14 år.

– Eg måtte starte om att karrieren, for eg kom i feil spor med lite speletid. Eg er fornøgd med at det vart cupgull i fjor og seriegull i år. Eg spelte alle 30 seriekampane denne sesongen og hadde ei sentral rolle òg, så det har vore eit bra klubbskifte, seier Ulvestad til NTB.

– Det var på tide at Djurgården vann seriegull. Det fortente fansen, for vi har fantastiske tilhengarar, og det er ei veldig fin ramme rundt kampane.

I skuggen til Ødegaard

I august 2014 var Ulvestad ein av seks norske landslagsdebutantar i 0–0-kampen mot Dei sameinte arabiske emirata i Stavanger. Den då 15 år gamle Martin Ødegaard fekk nesten all merksemd den dagen, og sidan høyrde ikkje Ulvestad noko frå landslaget på over fem år. Så vart han som fersk svensk seriemeister kalla inn då Fredrik Midtsjø melde forfall førre veke.

– Då eg signerte for Djurgården, sa eg at eg ville vinne titlar og spele på landslaget igjen. Eg får seie «so far, so good». Det er berre å jobbe vidare, seier Ulvestad etter dei to første treningane med Lars Lagerbäcks lag i oppkøyringa til EM-kvalifiseringskampane mot Færøyane og Malta.

– Eg har vorte veldig godt tatt imot. Det er artig og givande å vere her. Det er berre å suge til seg informasjon, så får vi sjå kva det fører til.

Løn for strevet

Den tidlegare Aalesund-spelaren blir beskriven av Lagerbäck som ein «dyktig tovegsspelar med god fysikk». Landslagssjefen samanliknar han med Markus Henriksen, som er ein av favorittane hans.

Ulvestad aktar ikkje å slå seg til ro med det han har oppnådd.

– Som fotballspelar er det alltid neste kamp som gjeld. Det handlar om å jobbe hardt, så får ein vanlegvis løn for strevet. Å få komme hit er ei fin påskjønning, seier han.

Han voks også på tida i England, sjølv om det ikkje gjekk slik han håpte.

– Eg skulle gjerne fått fleire moglegheiter, for eg følte at eg gjorde det greitt dei gongene eg fekk sjansen, men det blir tøft når du kjem litt ut av stimen. Eg lærte mykje både som person og fotballspelar av tida i England, men som sagt vart det nødvendig å starte om karrieren att, seier han.

– Djurgården har vore eit bra val for meg.

