Millionar i spel for langrennsstjernene, Klæbo på pengetoppen igjen?

sport

Dette er samanlagtpremiane til dei tre beste og total premiesum i vinterens tre store «etappe-konkurransar»:

Tour de Ski (Sveis og Italia): 504.000 – 366.800 – 253.175. Totalt: 5,135 milll.

Ski Tour 2020 (Sverige og Noreg): 431.000 – 310.312 – 215.495. Totalt: 4,401 mill.

Ruka (Finland): 206.325 – 160.475 – 100.870. Totalt: 1,650 mill.

Det ligg òg inne ein eigen sprinttour i Nord-Amerika heilt mot slutten av sesongen. Der er det òg godt med pengar å hente: 2,2 millionar kroner til fordeling.

Deler likt

Langrenn opererer med same premieskala både for kvinner og menn. Det er 39 konkurransar for begge kjønn i månadene som kjem.

I dei fleste einskildrenna i verdscupen får vinnaren 91.700 kroner, toaren 68.775 og trearen 45.850. 20 løparar får pengepremie. Den lågaste satsen er på 917 kroner.

I stafett og lagsprint får vinnarane 110.000 kroner til deling. Dei seks beste laga får FIS-pengar.

Overlegen

Førre sesong tente Ingvild Flugstad Østberg mest av jentene med 1,6 millionar FIS-bonus-kroner. Ho hadde Therese Johaug og Natalja Neprjajeva (Russland) nærast seg.

Blant gutane raska Klæbo med seg klart størst del. Han drog inn 1,9 millionar. Russaren Alexandr Bolsjunov og Sjur Røthe kom inn bak trønderen.

Langrennssesongen startar med nasjonal norsk opning på Beitostølen neste helg. Første verdscuphelg går i finske Ruka ei veke seinare. Sesongavslutninga skjer i Canmore (Canada) 20.–22. mars.

Det er ikkje nokon internasjonal meisterskap i vinter. Neste VM går i Oberstdorf i 2021. Året etter er OL i Kina det store.

(©NPK)