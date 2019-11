Bjørnebye sluttar i Rosenborg

sport

Det opplyser RBK i ei pressemelding torsdag.

«Stig Inge Bjørnebye har meddelt styret i Rosenborg at han ikke ønsker en ny periode som sportslig leder i klubben. Kontrakten hans løper til mars 2021, men klubben og Stig Inge er enige om at det er lite hensiktsmessig å jobbe 'på oppsigelse' i en slik funksjon. Han slutter derfor på dagen», heiter det i pressemeldinga.

Rosenborg har hatt betydeleg sportsleg suksess i perioden Bjørnebye har vore sportsleg leiar. Klubben har vunne fire seriegull og tre cuptitlar dei siste fem sesongane. I tillegg har RBK kvalifisert seg for fire av fem moglege gruppespel i Europaligaen.

RBK opplyser at klubben har bede om at Bjørnebye held fram som representant for Rosenborg i den europeiske klubbforeininga ECA. Det har han stilt seg positiv til.

Oppgåvene til Bjørnebye vil bli tatt vare på av interne ressursar inntil Rosenborg har fått på plass ein permanent sportsleg leiar.

(©NPK)