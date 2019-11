Bjørnebye om situasjonen med Ingebrigtsen-rettssaka: – Det var ei tung oppleving

sport

– Fem år i ein så intens jobb som dette er nok. Det kan vere greitt med litt utlufting. Eg er ikkje på nokon måte tuppa ut av Brakka. Eg er tilbake måndag, eg er tilbake på neste kamp, sa Bjørnebye på ein pressekonferanse torsdag.

På pressekonferansen fekk òg Bjørnebye spørsmål om kva for situasjonar som har vore ubehagelege i hans fem sesongar i Rosenborg.

– Eg syntest stemninga og tanken på det som skjedde med rettssaka til Kåre (Ingebrigtsen), var ubehageleg. Det syntest eg. Eg syntest det var fælt at vi hamna i ein sånn situasjon. Det vart som det vart, men det var ei tung oppleving, liksom, sa han og heldt fram:

– Du jobbar i eit veldig sterkt kollegium, og så endar det med ein konflikt som endar i retten, på bakgrunn av ein fotballklubb. Det kjente eg var litt tungt. Men så må ein berre jobbe med å få eit nytt fokus etter det, sa Bjørnebye, med referanse til då Ingebrigtsen og Erik Hoftun måtte gå som trenarar i 2018.

Sportsleg suksess

Totalt sett har Rosenborg hatt betydeleg sportsleg suksess i Bjørnebyes periode som sportsleg leiar. Klubben har vunne fire seriegull og tre cuptitlar dei siste fem sesongane. I tillegg har RBK kvalifisert seg for fire av fem moglege gruppespel i Europaligaen.

– Prosessen har vore heilt konfliktfri, det har vore heilt udramatisk, seier Bjørnebye, som ber om å bli trudd på at han ikkje sluttar som eit resultat av dei svake resultata frå klubben det siste året.

RBK opplyser at klubben har bede om at Bjørnebye held fram som representant for Rosenborg i den europeiske klubbforeininga ECA. Det har han stilt seg positiv til.

Oppgåvene til Bjørnebye vil bli tatt vare på av interne ressursar inntil Rosenborg har fått på plass ein permanent sportsleg leiar.

– No får vi setje oss ned og sjå korleis vi løyser oppgåvene internt. Men så startar vi jobben med å finne ein etterfølgjar parallelt, sa dagleg leiar i RBK, Tove Moe Dyrhaug.

– Heilt greitt

Rosenborgs supportergruppe, Kjernen, ønsker å takke Bjørnebye for innsatsen, men synest det er heilt greitt at dei no går kvar sin veg.

– Vi set pris på Stig Inge som rosenborgar, og vi ønsker å takke han for innsatsen. Men samtidig har vi nokon tankar om at det er på tide at vegane blir skilde. Og det betyr at det ikkje er utelukkande med sorg at Rosenborg og Stig Inge er samde om å avslutte samarbeidet, seier Kjernens talsperson Espen Viken til NTB.

Han seier Kjernen ikkje vil bidra til å spekulere på korleis dette no skal løysast, eller kven som burde ta over.

– Det er det Rosenborg som har kompetansen og føresetnadene for å planlegge. Vi supporterar tenker med kjenslene, så vi er ikkje dei rette til å komme med seriøse innspel på den biten.

– Vi har meiningar, men vi kjem nok tilbake med dei, men no skal Rosenborg få litt arbeidsro, seier Viken.

(©NPK)