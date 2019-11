Wenger skal leie globalt utviklingsarbeid i FIFA

sport

Wenger har vore kopla til den ledige managerjobben i Bayern München, men onsdag vart 70-åringen presentert som ny sjef for global fotballutvikling i FIFA.

Den tidlegare Arsenal-manageren vil vere hovudansvarleg for å føre tilsyn med utviklinga av sporten for både menn og kvinner over heile verda. Han blir òg ein del av International Board (IFAB), som forvaltar regelverket i fotballen.

I tillegg blir Wenger hovudansvarleg for tekniske spørsmål og analyse.

Etter 22 år i jobben gav Wenger seg som Arsenal-manager etter sesongen 2017/2018. På den tida leidde han laga til tre Premier League-titlar, sju FA Cup-titlar og vart tapande finalist i både Meisterligaen (2006) og UEFA-cupen (2000).

