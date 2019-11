Sander Berge får ny sjef i Genk

sport

– Den negative trenden til laget har vorte endå verre, og leiinga i klubben har ikkje kjensla av at trenarapparatet kan snu denne trenden, heiter det i ei pressemelding frå klubben.

Genk har hatt ein skuffande sesong og held niandeplassen etter 14 seriekampar. Det skil 13 poeng opp til serieleiar Brugge.

Felice Mazzu tok over trenaransvaret førre sesong etter seks år i Charleroi. Han tok over etter suksesstrenaren Philippe Clement, som returnerte til Brugge.

Clement har leidd Brugge til eit fem poeng forsprang i den belgiske serien, og laget spelte 2-2 mot Real Madrid på Santiago Bernabéu i meisterligaen.

Genk starta meisterligaen med å tapte 2-6 for Salzburg, før det vart 0-0 heime mot Napoli. I dei to siste kampane har laget vorte slått to gonger av Liverpool (1-4 og 2-1).

