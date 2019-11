Wenger trur Liverpool vinn Premier League

sport

Franskmannen kom med spådommen på BeIN Sports etter at Jürgen Klopps menn hadde knust tittelrival City på Anfield, skriv Manchester Evening News.

Etter sigeren på søndag er Liverpool framleis utan tap denne sesongen, og det er vanskeleg å sjå kven som skal stoppe Jürgen Klopps menn.

Etter 12 kampar toppar Liverpool tabellen med 34 poeng og har ei luke på åtte poeng ned til Leicester og Chelsea. Manchester City ligg ytterlegare eitt poeng bak. Dermed ligg alt til rette for at ligatrofeet omsider hamnar i Liverpools hender, etter 30 år med ventetid.

Arsenal-legenda meiner forspranget Liverpool no har skaffa seg er for stort til at nokon klarer å tette luka.

– Det er forferdeleg å tape ein så stor kamp. Du kan sjå på begge managerane kor stort press dei er under og kor mykje ein sånn kamp betyr, sa den tidlegare Arsenal-manageren.

– Guardiola (Citys manager) vil reise heim å vere heilt øydelagt, sa Wenger, som gjentok at han trur ni poeng er for mykje for City å hente inn, sjølv om det berre er spelt 12 kampar av sesongen.

Fabinho og Mohamed Salah sette inn kvart sitt mål for Liverpool før pause, medan Sadio Mané auka til 3-0 etter kvila. Bernardo Silva sette inn Citys trøystemål tolv minutt før slutt.

