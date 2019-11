Klopp og Guardiola: – Tittelkampen er ikkje avgjort

sport

José Mourinho trur at det er avgjort. Det same gjer tidlegare Manchester United-spelar Roy Keane. Dei får støtte av fleire ekspertar, men verken Klopp eller Manchester City-manager Pep Guardiola vil vere med på at tittelkampen er avgjort 100 prosent.

Etter sigeren på Anfield har serieleiaren åtte poeng forsprang ned til Leicester og Chelsea på plassane bak. Tittelforsvarar City ligg ytterlegare eitt poeng bak.

– Manchester City er i stand til å vinne sju, åtte, ni kampar på rad, men eg kan ikkje sjå korleis Liverpool skal kunne gi frå seg forspranget, sa Mourinho til Sky Sports etter storkampen søndag.

Han fekk støtte av tidlegare Manchester United-spelar Roy Keane.

– Eg er ingen gamblar, men ja, eg trur dette er avgjort, sa United-legenda.

– Vi bryr oss ikkje

Liverpool-manageren vil derimot ikkje høyre snakk om at tittelkampen er over.

– Eg kan love dykk at vi ikkje bryr oss om kva andre seier om tittelkampen. I dag (søndag) var vi berre fokuserte på kampen, ikkje korleis tabellen ser ut eller kor mange poeng vi er føre City, sa Klopp i eit intervju med TV-kanalen.

Men tyskaren lét seg nesten rive med før han henta seg inn.

– Ni poeng, det er galskap. Vi kunne ikkje førestille oss at noko slikt kunne skje, sa Klopp om avstanden til City, før han la til at det ikkje er viktig kven som leier serien i november.

– Vi ønsker å ligge øvst i mai, ikkje berre i november, sa Liverpool-manageren.

Sju månader igjen

Manchester City-manageren lova at dei ikkje har gitt opp jakta på sin tredje strake Premier League-tittel.

– Vi skal alltid vere positive og aldri gi opp. Det er sånn vi har vunne to strake seriemeisterskap. Det er sju månader igjen, og viss Liverpool vinn tittelen skal eg vere den første til å gratulere, sa spanjolen.

Sjølv om City gjekk av banen som det tapande laget fann Guardiola likevel noko positivt i kampen. Han meinte dei hadde spelt ein av dei beste kampane sine etter at han overtok klubben i 2016.

Fabinho, Mohamed Salah og Sadio Mané scora måla for Liverpool i kampen søndag, medan Bernardo Silva scora Citys trøystemål tolv minutt før slutt.

(©NPK)