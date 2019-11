Ingen Ødegaard på Sociedads mandagsøkt

sport

Sportsavisa Marca melde måndag at nordmannen var blant fleire fråverande spelarar på Real Sociedads opne økt måndag. Nokon er skadde. Andre skal på landslagsoppdrag.

Ødegaard har meldt forfall til landskampane mot Færøyane og Malta. Dei går fredag og måndag neste veke.

Han vart takla tøft og fekk ein smell i ein ankel for vel to veker sidan. Det skjedde i ein bortekamp mot Celta Vigo. For Ødegard dreier det seg no om å komme i slag til oppgjeret mot Real Madrid 23. november.

Det vil i så fall bli den tredje obligatoriske kampen han har på Bernabeu-stadion. Han har eit kort innhopp i La Liga og ein full cupkamp for Real Madrid der.

Ødegaard er leigd ut for to sesongar til Sociedad, men mykje tyder på at han blir henta «heim» til Real Madrid til sommaren. Kontrakten med hovudstadsklubben går til 2023.

Real Sociedad speler treningskamp mot Osasuna torsdag. Det er svært lite sannsynleg at Ødegaard speler han.

