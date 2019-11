Solskjær vil hindre Brighton å styre kampen

sport

Manchester United-fansen håper at laget skal halde fram det gode angrepsspelet som var tilfellet mot Partizan Beograd i Europaligaen torsdag kveld.

Torsdag fekk Harry Maguire og Scott McTominay tydeleg problem etter noko som syntest som overtrakk. Mest alvorleg verka skaden til McTominay å vere, og han vart bytt ut. Maguire stod likevel kampen ut.

– Forhåpentlegvis er Scott tilbake, kanskje òg Victor, svarte Solskjær under pressekonferansen før møtet mot Brighton.

Victor Lindelöf har ikkje trena den siste veka på grunn av ryggplager.

– Brighton var det av dei første laga vi møtte etter at eg overtok. Eg synest at dei gav oss god motstand, og vi var heldige som vann. Dei har masse gode spelarar som er gode med ballen, sa Solskjær.

Brighton har slått Tottenham 3–0 heime, laget tapte 2–1 for Aston Villa borte, men har slått Everton (3–2) og Norwich (2–0) i dei to siste heimekampane. Brighton held åttandeplassen med 15 poeng, medan United har 13 på 10.-plass.

Liker å dominere

– Dei fire siste kampane har det gått opp for meg kva dei står for. Dei liker å dominere og kontrollere kampane. Sjølv når dei tapte mot Aston Villa kontrollerte dei til dei fekk ein mann utvist. Dei fire siste kampane ser eg på som ein gevinst for dei, sa nordmannen.

– Vi må gå ut med masse energi og presse dei høgt, for vi kan ikkje la dei bli for komfortable her på Old Trafford, sa Solskjær.

Han må klare seg utan skadde Paul Pogba og Luke Shaw, medan Ashley Young er ute med karantene. No viste europaligakampen mot Partizan at det er fleire unge lovande spelarar som bankar på om ein plass i A-laget. Det kan òg trengast.

Marcos Rojo har derimot imponert Solskjær i midtforsvarar, medan Brandon Williams er eit alternativ på venstrebacken.

Vil vinne trofé

Ole Gunnar Solskjær er realist og skjønar at kampen om Premie League-tittelen denne sesongen allereie er over. Likevel lova han at laget vil vere med og kjempe om dei andre trofea som er igjen å spele om – som ligacupen, FA-cupen og Europaligaen.

– Vi er ute etter trofé. Premier League-trofeet må vi nok gi opp, for er vi for langt unna, men dei andre skal vi vere med å kjempe om, sa Solskjær.

(©NPK)