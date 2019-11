Emil Hegle Svendsen blir NRK-ekspert

sport

– Vi får sjå om eg duger til noko anna enn å gå på ski og skyte. Eg gler meg, seier 34-åringen med fire OL-gull, 12 VM-gull og 38 verdscupsigrar frå den aktive karrieren sin.

Han går inn i eit ekspertteam sett saman av Liv Grete Skjelbred, Ola Lunde og Ole Kristian Stoltenberg.

– Vi synest det er veldig stas å få med Emil på laget. Han har fersk kunnskap om sporten og miljøet. Det blir spennande å sjå korleis han trivst på «den andre sida», seier redaksjonssjef Torbjørn Sarre-Jensen i NRK Sport om mannen som skal erstatte avdøde Halvard Hanevold.

Svendsen hadde eit godt forhold til ekspertar då han var aktiv, og han håper han ikkje blir ein ekspert utøvarane irriterer seg over.

– Eg såg veldig etter problem hos meg sjølv og var sjølvkritisk, men eg trur ikkje eg vil vere det overfor andre utøvarar. Målet mitt er å gi innsikt, kanskje med litt humor viss det er lov. Eg vil vere mest mogleg proff, seier Svendsen til NRK.

Han kjenner løparane på landslaget godt, spesielt Bø-brørne, men han trur ikkje det blir vanskeleg å vere objektiv.

– Eg fekk ei melding her om dagen, om at dei er klare for å bli slakta. Men eg har lova å vere snill, seier Svendsen, som kjem til å dele ut både ros og ris.

– Ein må vere ærleg og kan ikkje dekke over ting.

(©NPK)