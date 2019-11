Banka formelt vald til ny WADA-president

sport

Det skjedde under rådsmøtet i Katowice etter at den tre dagar lange verdskonferansen til antidopingbyrået vart avslutta. Som venta fekk Polens idrettsminister støtte frå alle representantar i WADAs «foundation board», som er det høgste organet til byrået.

Under det same møtet vart kinesiske Yang Yang (43) vald til ny visepresident. Ho tek over etter norske Linda Hofstad Helleland.

Helleland var opphavleg kandidat til presidentvervet i WADA, men nådde ikkje opp i kampen med Banka då Europa i februar valde kandidaten sin til presidentvervet. Banka vart i januar tilrådd av Europarådets komité for dopingsaker (CAHAMA), og ministermøtet i februar stadfesta valet.

I mai møttest styresmaktsrepresentantar frå Afrika, Amerika, Asia, Europa og Oseania for å velje kandidaten sin, og Banka oppnådde fleirtal i konkurranse med Marcos Diaz frå Den dominikanske republikk. Dermed var det klart at han ville bli Reedies etterfølgjar, sidan det tidlegare avtalte rotasjonssystemet innebar at neste WADA-president skulle komme frå styresmaktsrepresentantane i antidopingbyrået.

Han er den fjerde presidenten etter at WADA vart oppretta i 1999. Dei tidlegare er Richard Pound (frå idretten), John Fahey (frå styresmaktene) og Reedie (idretten).

Banka har ei fortid som friidrettsutøvar.

(©NPK)