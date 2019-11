Stortalentet Geelmuyden til PSV

sport

Geelmuyden har for det meste spelt for Stabæks 2.-lag i 3. divisjon denne sesongen, men har òg vore i aksjon for A-laget både i eliteserie (5 kampar) og cupen (4 kampar). I Nederland skal han innleiingsvis trene og spele med PSVs U19-lag.

– Vi er samde med PSV om ein overgang i januar, men det står framleis att nokre formalitetar, seier Geelmuyden til Nettavisen.

Han var på eit treningsopphald hos PSV for tre år sidan og imponerte så mykje at klubben vurderte å hente han allereie då. Geelmuyden har òg vore på treningsopphald i Liverpool.

I PSV blir Geelmuyden lagkamerat med Mathias Kjølø og Fredrik Oppegård.

(©NPK)