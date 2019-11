Semje om antidopingkoden, sterke ord om Russland på WADAs verdskonferanse

sport

Antidopingkoden har dei to siste åra vore gjenstand for ein omfattande revisjonsprosess, der WADA har fått tusenvis av innspel. Norges idrettsforbund er blant dei som har bidratt flittig.

– Revisjonsprosessen har strekt seg over to tingperiodar, og både det førre og det sitjande idrettsstyret har vore involvert i arbeidet. Det er særleg gledeleg at også utøvarane, gjennom NIFs utøvarkomité, har vore engasjert i arbeidet med å gi innspel, seier generalsekretær Karen Kvalevåg i ei pressemelding.

– Vi er glade for å registrere at det siste utkastet inneheld endringar som skal styrke rettstryggleiken frå utøvarane. WADA foreslår mellom anna at høyringar i dopingsaker skal vere opne dersom den som er skulda for eit regelbrot krev det. Dette er eit steg i riktig retning og noko NIF har vore ein pådrivar for, seier NIF-visepresident Johann Olav Koss.

WADA-koden vart innført i 2003 og er tidlegare revidert i 2009 og 2015.

– Dette er den sterkaste og mest robuste WADA-koden til no, seier Lars Mortsiefer i det tyske antidopingbyrået. Torsdag morgon skal WADAs høgste organ, Foundation Board, vedta koden slik at han kan innførast frå 2021.

Sterke ord

Medan det var brei støtte for koden under verdskonferansen, gnistra det til i debatten då han kom inn på dei russiske dopingskandalane og særleg mistankane om bevisst manipulasjon av databasen frå Moskva-laboratoriet før han vart gjort tilgjengeleg for WADAs etterforskarar.

– Vi kan ikkje tillate at eitt lands beviseleg statsstøtta dopingsystem stel medaljar og ære frå reine utøvarar. Tokyo-leikane blir iallfall det femte OL-et der statsstøtta doping stel merksemd frå reine utøvarar, sa Travis Tygart i USAs antidopingbyrå i innlegget sitt.

Han fekk motbør frå Russlands idrettsminister Pavel Kolobkov, som i talen sin åtvara mot å blande idrett og politikk og sa at ein heller burde setje pris på evna idretten hadde til å føre folk saman.

Meir spennande var orda til Jurij Ganus, som er leiar for Russlands antidopingbyrå (Rusada). Han rasa mot dei «uansvarlege og destruktive» handlingane til russiske styresmakter som manipulerte databasen.

Applaus for Ganus

Han hevda at Rusada blir halden som gissel i konflikten, sidan WADA truar med å stengje ute antidopingbyrået igjen.

– Rusada hadde ikkje noko med overføringa av databasen å gjere. Vi er eit offer for ytre krefter, og eg håper WADA vel visdom når det ilegg eventuelle sanksjonar, sa han til applaus frå salen.

Ganus har tidlegare uttalt at han reknar med at Russland blir utestengd frå Tokyo-OL neste år og Beijing-OL i 2022. Sjølv om ingen av dette skal bestemmast under konferansen i Katowice, kastar saka skuggar over arrangementet, og påtroppande WADA-president Witold Banka er blant dei som har brukt harde ord.

– Eg vil sende ein veldig sterk beskjed om at eg aldri vil tolerere juks i idretten. Eg vil ikkje tolerere dopere, og eg vil ikkje tolerere manipulasjon, sa han.

