Regjeringa vurderer å flytte hestespel til Norsk Tipping

sport

Norsk Rikstotos noverande konsesjon som tilbydar av hestespel i Noreg går ut i 2021. Tysdag opplyser Kulturdepartementet i ei pressemelding at det no skal vurderast om denne skal vidareførast eller overførast til Norsk Tipping.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande kallar diskusjonen ein no står overfor «eit viktig vegval for einerettsmodellen». I dag er det berre statseigde Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har lov til å drive pengespel i Noreg.

Vurderinga som skal gjerast rundt organiseringa av hestespel skal gjennomførast av Kulturdepartementet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet.

– Pengespelpolitikken til regjeringa skal først og fremst legge til grunn det sosiale ansvaret og omsynet til speleavhengige. Samtidig er det viktig for regjeringa å sikre at den framtidige løysinga er til det beste for norsk hestesport, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Regjeringa opplyser vidare at fristen for innføring av dei mykje omtalte spelgrensene blir utsett fram til regjeringa tar stilling til spørsmålet om kven som skal tilby hestespel i framtida.

(©NPK)