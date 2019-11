Fotballforbundet om pyrodebatten: – Full forvirring

sport

I ei fråsegn på forbundets eigne nettsider viser generalsekretær Pål Bjerketvedt til ei pressemelding frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) som vart sendt ut måndag

– Denne meldinga kom overraskande på fotballforbundet, og den skaper full forvirring om kva eit slikt forbod betyr, skriv fotballtoppen.

I pressemeldinga frå DSB heiter det:

«Det er forboden for publikum å bruke bluss på norske fotballbaner. Forbodet gjeld både for fyrverkeriprodukt meint til underhaldning og pyrotekniske produkt meint til nødsignal».

Supporterar i harnisk

I det norske supportermiljøet vart DSB-utspelet på tysdag umiddelbart tolka der at eit forbod no blir innført på den typen pyroteknikk som til no har vore nytta på norske fotballtribunar.

– DSB har ombestemt seg etter å ha godkjent import av tusenvis av einingar til bruk på stadion. Dei visste nøyaktig kva dei skulle brukast til då søknad vart send. No blir det kaos, skreiv supporterleiar i Stabæk-support og tidlegare talsmann for Norsk Supporterallianse, Bjørnar Posse Sandboe, på Twitter.

Tysdag kveld kom likevel DSB med ein presisering etter at NTB hadde etterlyst tidspunkt for når eit slikt forbod tredde i kraft. Der vart det understreka at forbodet har eksistert sidan 2002.

– Pressemeldinga i dag var berre ei presisering då for få kjenner til regelverket, skreiv direktoratet i ein e-post til NTB.

NFF rykte samtidig ut med ei fråsegn, der det vart vist til eit ferskt møte i Kulturdepartementet der NFF, DSB og brannvesenet skal ha deltatt. I etterkant skal ein av representantane for brannvesenet visstnok ha sendt ut eit skriv der det heiter at pyroprodukt som no blir brukt på norske tribunar vil bli forbode.

NFF hevdar bestemt at ei slik avgjerd ikkje vart tatt på det omtalte møtet.

«At ein annan møtedeltakar har ein annan oppfatning må vedkommande svare på», sa konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Gir løyve

Norges Fotballforbund skriv no på nettsidene sine at DSB er bedt om å «klargjere sitt bodskap» i kjølvatnet av pressemeldinga på måndag.

– Vi har i dag ei ordning med bruk av pyro i organiserte og kontrollerte former i minutta før kampstart (innmarsjperioden). Det er ei ordning vi framleis ønsker og vil forsvare, heiter det frå generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Til NTB skriv DSB at ei rekke verksemder har fått løyve til å importere pyro- og fyrverkeriprodukt, men at det blir føresett at desse blir nytta i tråd med regelverket. I fotballsamanheng må både brannvesen og stadioneigar gi aksept til at det blir nytta slike produkt.

– DSB er opptatt av at sikkerheita til publikum og spelarar blir tatt vare på. Det er viktig med ei felles forståing av kva som er lovleg og riktig bruk av pyrotekniske artiklar, skriv direktoratet.

