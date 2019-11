Aarland dømmer cupfinalen for kvinner

sport

– Eg er veldig glad og takksam for oppnemninga til cupfinaleoppdraget. Det har vore eit mål for meg i mange år, og eg har lagt ned mykje arbeid for å oppnå dette. Det er motiverande og stort å skulle få oppleve det saman med eit så dyktig dommarteam. Vi skal førebu oss på best mogleg måte, for å bidra til at kampen blir ei positiv oppleving for alle involverte, seier Aarland.

25-åringen debuterte som hovuddommar i Toppserien i juli 2015, og har vore toppseriedommar sidan 2016. Ho har leidd 64 kampar i Toppserien. I inneverande sesong har ho dessutan ein kamp i Damallsvenskan.

Aarland var assistentdommar i cupfinalen i 2014 då LSK Kvinner slo Trondheims-Ørn 3–1.

Med seg som assistentar på Fornebu får ho Monica Brun Løkkeberg (Freidig) og Helle Reiten (Sjetne) på linjene, medan Karoline Marie Jensen (Furuflaten) er fjerdedommar.

(©NPK)