Haaland tilbake, usikker Ødegaard òg med

Ødegaard måtte stå over då høgtflygande Real Sociedad søndag vann toppkampen mot Granada 2–1 på bortebane. Årsaka var ei stygg takling i kampen mot Celta ei veke tidlegare.

Haaland melde forfall til kampane mot Spania og Romania førre månad på grunn av ein strekk, men har sidan komme tilbake på banen for Salzburg og fortsett målrushet med scoringar både i serie, cup og meisterliga. Han er i augneblinken blant Europas mest ettertrakta unge spelarar.

19-åringen debuterte på A-landslaget mot Malta i september og fekk òg eit innhopp mot Sverige, men han har enno ikkje scora mål for Lars Lagerbäcks lag. Det kan han gjere mot Færøyane eller Malta i dei to siste landskampane for året.

Ødegaard har vore veldig god for landslaget i den nye rolla som hengande spiss, men han er ein av fleire landslagsspelarar som har fått skadetrøbbel sidan den førre samlinga.

Skadetrøbbel

Det er noko usikkert rundt Ødegaards og kaptein Stefan Johansens skade. Derfor har Lagerbäck valt å ta med Iver Fossum (AaB) og Mats Møller Dæhli (St. Pauli).

– Vi har to i troppen som er usikre. Martin Ødegaard og Stefan Johansen slit begge med skade. Vi veit ikkje heilt korleis det blir med dei, så derfor har vi tatt ut 25 spelarar denne gongen, seier landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Mats har gjort det veldig bra i St. Pauli og har vore nære i tidlegare troppar òg. Iver har komme godt i gang i den nye danske klubben sin. Det er gøy å ha dei tilbake i troppen, seier Lagerbäck.

Skifta ut

På topp er RBKs Bjørn Mars Johnsen ute av troppen. Lagerbäck meiner at Johnsen ikkje har vist den same forma som tidlegare i ny klubb.

Noreg er har ikkje tapt i sine sju siste EM-kvalifiseringskampar, men det har vorte for mange uavgjorde, og håpet om å sikre EM-plass gjennom kvalifiseringa er i praksis ute.

Noreg møter Færøyane heime fredag 15. november og Malta borte tre dagar seinare. Lagerbäcks lag har framleis ein teoretisk sjanse til å klatre til 2.-plass i gruppe F og bli EM-klar allereie i haust, men det føreset mellom anna at Sverige taper heime for Færøyane og er dermed heilt urealistisk.

I praksis går vegen til EM-sluttspel om nasjonsligaomspelet i mars, med semifinale og eventuelt finale. Det er svært sannsynleg at Noreg speler semifinale mot Serbia på Ullevaal.

