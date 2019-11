Svindal langar ut mot media etter boklansering

sport

«Jeg trodde faktisk jeg hadde skrevet en bok blottet for muligheter for store overskrifter og konflikter gjennom oppslag i mediene», skriv Aksel Lund Svindal på Facebook måndag.

Media kasta seg over boka «Større enn meg» og har omtalt delar av boka på ein måte den tidlegare toppalpinisten ikkje kjenner seg igjen i. 36-åringen skriv at han opplever at journalistane prøver å vinkle sakene sine på at han «langer ut mot skiforbundet».

Boka startar med at han dedikerer ho til far sin, Simen og The Attacking Vikings (alpinlandslaget).

– Har dei (media) verkeleg lest ei bok som eg dedikerer til alpinlandslaget, for så å meine at «Langer ut mot Skiforbundet» er ei passande overskrift for å beskrive innhaldet, spør Svindal, som mellom anna trekker fram overskrifta «Sviktet Henrik og lagkameratene».

Vil alltid vere konflikt

– Eg er og var ikkje samd i at det var riktig av Henrik å saksøke skiforbundet, så korleis skal eg kunne støtte han i ein rettssak då? Eg er samd med Henrik i at det er prinsipp i regelverket til det internasjonale skiforbundet FIS som er gale. Men då må jo den kritikken bli retta mot FIS, ikkje Norges Skiforbund, skriv 36-åringen.

Han skriv at han meiner det alltid vil vere konflikt så lenge ulike land opererer med ulik praksis.

«Men det er i utgangspunktet ikke Norges Skiforbunds ansvar. De har ansvar for hvordan de håndhever regelverket, og det kan og bør diskuteres. Men det er ikke det samme som å starte en rettssak».

– Sjekk arkiva

Svindal peikar òg på at det i media har vore antyda at han tydlegare burde stått ved Kristoffersens side i samband med rettssaka.

– Til alle journalistar. Når de skriv at: «Aksel Lund Svindal stakk hodet i sanden og holdt kjeft», då bør de kanskje først sjekke eigne arkiv, skriv Svindal.

Han viser så til utsegner som vart publiserte 28. november i fjor. Då sa romerikingen mellom anna at han støtta Kristoffersen i at det er nokre prinsipp som er feil, men at det er FIS som må bli kontakta dersom Henrik har ei sak han vil fremme.

– Etter mi meining burde alle i FIS-systemet vere under dei same reglane. Det er derfor eg forstår Henrik 100 prosent, og det er synd at han ikkje kan ta opp saka med FIS, men må kjempe mot sitt eige forbund.

– Om nokon les boka og tviler på om eg elskar alpinlandslaget, då har eg uttalt meg klønete. Eg er heilt trygg på at det kjem godt fram for dei som tar seg tid til å lese heile boka, skriv Svindal.

