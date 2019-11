Everton-profil etter skrekkskaden: – Skulle ønske vi tapte 0-5

sport

Kampen på Goodison Park enda 1-1 som følgje av Tosuns utlikning langt inn i overtida, men etter kampslutt var ingen opptatt av resultatet. Samtaleemnet var den fryktelege skaden Everton-profilen André Gomes pådrog seg etter pause.

Portugisaren gjekk i bakken etter å ha vorte takla av Tottenhams Son Heung-min, og støtte i tillegg saman med Serge Aurier i etterkant. Resultatet vart det som etter alle solemerke var eit svært stygt beinbrot.

Ein knust Son vart vist det raude kortet, og etter kampslutt var spelarar frå begge lag sterkt prega av episoden. Målscorar Tosun var blant dei.

– Eg skulle ønskt at eg ikkje scora, eg skulle ønske at vi tapte 0-5 og at dette ikkje skjedde, skreiv han på Instagram med tilvising til skrekkskaden til lagkameraten.

Betyr ikkje noko

Målskåraren fann lite glede i utfallet av dramaet på søndag.

– Du vinn, du speler uavgjort, du taper, men alt det betyr ikkje noko når noko sånt som dette skjer, skriv Tosun – og helser til uheldige Gomes:

– Eg veit du kjem tilbake endå sterkare, bror, og vi skal vere der for deg.

Everton-manager Marco Silva var naturleg nok òg lei seg på vegner av spelaren. Han kalla taklinga frå Son tøff, men var tydeleg på at han ikkje mistenkte Son for å vilje Gomes noko vondt.

– Vi snakkar om to fantastiske fotballspelarar, og eg er sikker på at han ikkje meinte å gjere noko ille mot Andre Gomes, sa han.

Hyllar Everton

Også Tottenham-manager Mauricio Pochettino var skaka etter å ha vore vitne til skaden.

– Vi er knuste. Det var så, så vanskeleg, sa han.

Argentinaren lovpriste samtidig måten Everton-spelarane tok seg av nedbrotne Son i sekunda og minutta etter episoden.

– Fysioterapeutane, legane, lagkameratane til Gomes og resten av Everton var fantastiske. Eg vil gjerne seie tusen takk, sa Tottenham-sjefen.

Etter kampen skal Everton-kaptein Séamus Coleman ha komme til Tottenham-garderoben for å trøyste Son.

