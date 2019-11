Bendtner med kraftig skyts mot RBK-miljøet

sport

Tysdag kjem Bendtners bok «Begge sider» i butikkhyllene. Der er tida til den danske fotballstjerna som Rosenborg-spelar vigd ein god del merksemd.

Både leiarar og spelarar i trønderklubben er gjenstand for lite flatterande omtale. I eit utdrag av boka publisert i Dagbladet hevdar Bendtner mellom anna at sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye skal ha signalisert at han kunne komme til å få sparken.

Episoden skal stamme frå tida då Bendtner sona ei fengselsstraff for vald mot ein drosjesjåfør, og utsegna fall visstnok under ein middag i København der også trenar Eirik Horneland deltok.

I boka omtaler Bendtner heller ikkje tilsetjinga av Horneland som trenar i rosande ordelag.

«Han var ikkje førstevalet, etter det eg forstod. Eirik Horneland er henta frå Haugesund, ein middelhavsfarar i Eliteserien, og han skulle stå for det stikk motsette av Kåre Ingebrigtsen. Han er alt anna enn ein «hyggefætter» står det i boka, ifølgje Eurosport.

Den danske stjerna er heller ikkje spesielt begeistra over at Horneland visstnok innførte nye reglar for mobilbruk.

«Den skal ikkje berre bli slått av, den skal leggast i ei kasse store delar av dagen. Det er ikkje noko som får meg i eit betre humør. Det er reglar på reglar. Eg førebur meg på kva eg skal seie når dei tar mobilen frå meg. Eg meiner, om ein vil behandle meg som eit lite barn, får eg lyst til å oppføre meg som eit lite barn», skriv han.

Heller ikkje alle av dei tidlegare lagkameratane til dansk på Lerkendal blir gitt mykje ære. André Hansen, Anders Konradsen og Alexander Søderlund blir namngitt som tre spelarar som ikkje ønskte Bendtner tilbake etter at soninga av fengselsstraffa var unnagjord.

«I klubben hadde klikken med dei tre A-ane – André Hansen, Anders Konradsen og Alexander Søderlund – vakse seg større. Dei ønskte meg ikkje tilbake. No var endeleg dei i sentrum, og når eg dukkar opp, er dei som luft for journalistane igjen. Det er ein del sjalusi her», skriv Bendtner i eit utdrag frå boka som er gitt att i VG.

Gjennom spelarkoordinator i Rosenborg, Harald Pedersen, har Hansen, Konradsen og Søderlund formidla at dei ikkje ønsker å kommentere Bendtners påstandar.

Det har heller ikkje lykkast VG å få ein kommentar frå Eirik Horneland eller Stig Inge Bjørnebye.

(©NPK)