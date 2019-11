«Slummen» nord for Paris blir bytt ut med OL-landsby

sport

Den franske regjeringa lanserte måndag planane om bygginga av OL-landsbyen. Han skal huse 15.000 utøvarar og funksjonær som skal i aksjon under leikane om snaue fem år.

Det totale budsjettet for leikane er på 68 milliardar kroner (6,8 milliardar euro). 15,2 milliardar av dei blir finansierte av den franske staten.

Seine-Saint-Denis-området nord for Paris har dei siste åra lide under sosial spenning og vorte forsømt av franske styresmakter. I det same området ligg òg Stade de France som er Frankrikes nasjonalarena for fotball, og som mellom anna husa VM-finalen i 1998.

Tre års byggeperiode

Statsminister Édouard Philippe lanserte OL-planane der byggearbeida skal gå over tre år. Dei franske styresmaktene håper å skape 3.000 nye heimar som skal takast i bruk etter leikane.

– Viss vi vil at leikane skal bli ein suksess, må vi forsikre oss om at organisasjonsapparatet, investeringane og mobiliseringa blant folket ikkje berre forsvinn når den olympiske elden blir sløkt, sa Philippe.

– Det må vare, la han til.

Arven etter at leikane er over, har vorte eit stort aspekt for utviklinga av den nye olympiske ideen etter at London opplevde stor suksess etter OL-et sitt. Leikane i 2012 gav nytt liv i dei austre delane av den britiske hovudstaden.

Protestar

Det har allereie vore protestaksjonar mot det olympiske landsbyprosjektet, eit område som har over 20 bedrifter, tre skular, eit hotell, ein studentbustad og bustader for utanlandske arbeidarar.

– Vi har vore her i over 40 år og no er det ikkje lengre plass for oss, sa ein representant for dei utanlandske arbeidarane, Boubacar Diallo.

To nye bustader til dei skal stå for ferdig i 2022, men bebuarane har førebels nekta å flytte før dei nye bustadene står klare.

Som svar på kritikken har selskapet Solideo, som har hovudansvaret for OL-utbyggingane, sagt at området no vil få eit verkeleg økonomisk løft.

– Det som vil skje over dei neste tre-fire åra er ein kompensasjon for kva som ikkje har skjedd dei siste 30 åra, seier selskapet.

