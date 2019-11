Tokyos guvernør snur: Går med på at maraton blir flytta til Sapporo

sport

– Vi blir ikkje samde med IOC, men vi skal ikkje stå i vegen for avgjerda. IOC har uansett avgjerdsmakt i saka, seier Tokyo-guvernør Yuriko Koike til AFP.

IOC gjekk i oktober inn for å flytte maraton- og kappgangøvingane 800 kilometer nordover, frå Tokyo til Sapporo, på grunn av den krevjande varmen som er venta under leikane i den japanske hovudstaden i juli og august neste år. På den nordlege øya Hokkaido er temperaturen og luftfukta vesentleg lågare.

Tokyo sette seg som venta mot dette, og guvernør Koike argumenterte med at Tokyos innbyggarar gjerne ville sjå maraton og kappgang i gatene i byen.

Svært motvillig innser ho at ho ikkje kan gjere om IOCs avgjerd.

– Det er ei avgjerd utan semje, slår ho fast.

IOC lovar at Tokyo ikkje skal bli økonomisk skadelidande for at øvingane blir flytta til Sapporo.

(©NPK)