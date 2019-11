Carlsen tapte igjen – på etterskot i VM-finalen

sport

Etter ein vrien start på finalen torsdag, med remis og tap mot So, måtte Carlsen unngå tap for ikkje å hamne langt på etterskot. Men med svarte brikker i det første timesjakkpartiet på fredag vart det endå ein nedtur for 28-åringen. So vann igjen og leier no finalen 7,5-1,5. Førstemann til 12,5 poeng blir verdsmeister.

Carlsen står utan siger i dei tre første finalepartia i meisterskapen som blir spelt på Henie Onstad-senteret på Høvik. Seinare fredag blir det fjerde av fire parti timesjakk i VM-finalen spelt.

Overraska So

Nordmannen var tydeleg misnøgd, og ønskte ikkje å gi nokon kommentar etter partiet. Det gjorde derimot So.

– Eg er veldig fornøgd med resultatet, det var veldig uventa, sa han til NRK.

26-åringen er rangert som den 12. beste spelaren i verda og var sett på som ein av dei svakaste i feltet i VM i fischersjakk. No nærmar han seg ein overraskande triumf.

Meisterskapen blir avslutta laurdag med fire parti hurtigsjakk og fire parti lynsjakk. Det blir gitt tre poeng for siger i timesjakk, to i hurtigsjakk, medan siger i lynsjakk gir eitt poeng.

Carlsen-trekk auka forspranget

So hadde eit lite overtak allereie frå start, men då Carlsen flytta hesten i det 37. trekket, auka forspranget til amerikanaren stort. So gjorde jobben i sluttspelet og har sikra eit kjempeovertak i finalen.

Dette er det første offisielle VM i fischersjakk. Carlsen var automatisk kvalifisert til semifinalen sidan han vann den uoffisielle meisterskapen i 2018. Nordmannen tok seg til finalen med 12,5-7,5-siger mot amerikanske Fabiano Caruana.

I fischersjakk står offisersbrikkene tilfeldig oppstilte, men alltid som eit spegelbilde av kvarandre. Kongen må alltid stå mellom tårna. Løparane må stå på kvar sin farge. Totalt er det 959 potensielle startposisjonar.

