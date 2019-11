Arsenals akademisjef trua med å kaste ut Bendtner, byrja å gråte

sport

Tysdag kjem den tidlegare Rosenborg-spelaren med boka «Begge sider». Der fortel FC København-angriparen om ein samanstøyt med Arsenals akademisjef Liam Brady i 2004. Episoden skjedde i november det året, og det hadde ikkje gått tre månader sidan Bendtner var henta til London og Arsenal.

Det er avisa The Guardian som skriv om historia, som det danske nyheitsbyrået Ritzau gir att.

Bendtner vart kalla inn på Bradys kontor. 16-åringen ante fred og ingen fare. Den talentfulle dansken hadde akkurat starta å trene med førstelaget under Arsène Wengers leiing.

– Eg forventa ikkje at noko var gale, for Wenger hadde allereie rost meg mange gonger medan eg trena med førstelaget. Men der tok eg feil, skriv Bendtner.

Kjeft

– «Høyr her, gut», sa han. «Eg trur ikkje at du er klar over kva som er på spel her, og kor mange gutar som ville ha gitt høgre armen for å få den sjansen du har fått. Det trur eg ikkje du er klar over», lyder Bendtners attgjeving av samtalen.

Bendtner skriv at han fekk ein lengre tale om at han var ein stor fisk frå den vesle dammen Danmark, og at fotball ikkje automatisk er noko ein er den beste til.

– Eg fekk høyre at eg ikkje skulle tenke på bilar, dyre klokker og modellkjærastar. Det var berre noko ein fekk når ein gjorde seg fortent til det. Og det kunne utelukkande skje gjennom hardt arbeid, fortel angriparen.

Bendtner lova straks bot og betring, men Liam Brady hadde allereie bestemt seg for at Bendtner skulle sendast heim.

– Nei, det skal eg ikkje, sa Bendtner og byrja å gråte.

– Det var første gong at eg gret føre nokon andre enn foreldra mine. Det gjekk opp for meg kor mykje eg ville bli verande i klubben. Arsenal var draumen min, og eg var i ferd med å øydelegge den einaste planen eg nokon gong hadde laga for meg sjølv, fortel dansken.

Hierarki

Bendtner fortel òg om korleis han sleit med å finne plassen sin i Arsenals hierarki. Mellom anna brukte den dåverande Arsenal-stjerna Thierry Henry tre berøringar i ei øving der det berre var tillate med to. Bendtner skreik opp og sa frå, men vart hysja ned av Henry.

Like etter hadde Bendtner tre berøringar på ballen og vart straffa med det same. Bendtner klaga over at reglane ikkje var like for alle.

Etter treninga tok Henry ein prat med Bendtner. Den samtalen varte i to timar. Henry sette ungguten på plass og kom samtidig med gode råd.

– Eg saug alt til meg, og det enda med at vi gav kvarandre ein klem. Eg trudde at saka var ute av verda. Det var ho ikkje. Den neste månaden fekk eg ikkje trene med førstelaget, seier dansken.

