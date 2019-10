Zuccarello skåra då Wild tapte, trøysteslaus oktober for klubben

sport

Skåringa kom etter at Eric Staal sender ei pasning frå bak mål til Zuccarello. Nordmannen skaut raskt og sette pucken i mål. Dette er Zuccarellos første skåring for Wild i NHL-sesongen. Han fekk litt over 15 minutt på isen i kampen i St. Louis i Missouri.

St. Louis Blues er ein tøff motstandar. Laget er regjerande Stanley Cupmeistrar.

Skåringa til Zuccarello kom etter nærare ni minutt i andre periode etter at St. Louis Blues hadde tatt leiinga nokre minutt tidlegare. Første periode enda utan mål.

Blues starta sterkast i tredje periode, og Alex Pietrangelo skåra det avgjerande målet som gav 2–1 til Blues. Zuccarello hadde eit skotforsøk i siste periode, men det vart stoppa av målvakt Jordan Binnington.

Zuccarello skåra sist i september i ein oppkøyringskamp før sesongstart. Førre kamp markerte han seg med ei målgivande pasning mot den tidlegare arbeidsgivaren sin Dallas Stars.

Wild ligg sist på tabellen i divisjonen sin. Dei har tapt ni av 13 kampar så langt i sesongen. Ni av kampane har vore bortekampar, og åtte av dei er tapte.

Berre éin gong tidlegare har klubben hatt ein svakare oktober. Det var i sesongen 2000–2001. Då hadde dei to sigrar mot fire i år.

– Klart det er urovekkande. I kvar einaste kamp er det urovekkande om vi taper, borte eller heime. Eg synest at vi har spelt nokre bra bortekampar, sjølv om resultata ikkje har komme. Dette tapet var ikkje så ille, og det var ein av dei betre bortekampane våre. Vi kan lære av dette. Vi møter dei allereie søndag igjen, sa Minnesota Wild-trenar Bruce Boudreau.

