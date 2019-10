Trippel OL-vinnar vart lam etter slag

sport

38-åringen bidrog til at Storbritannia tok det olympiske gullet i firar utan styrmann i Beijing i 2008, og fire år seinare i London gjentok han bragda. Det tredje OL-gullet til karrieren kom i åttarklassen under sommarleikane i Rio i 2016.

No har livet tatt ei brå og uventa vending for idrettsprofilen.

Tidlegare denne månaden kunngjorde Reed vis sosiale medium at han var ramma av eit ryggmergsslag. I ei ny oppdatering på Instagram fortel han om konsekvensane av diagnosen som skal vere «svært sjeldan».

38-åringen er i augneblinken lam frå brystet og ned.

– Det er svært liten sjanse for at eg ikkje blir heilt frisk, og også svært liten sjanse for eg blir heilt frisk. Meir sannsynleg er det at eg blir noko midt imellom. I kva grad avheng av omfanget på skaden (noko som vi ikkje veit), og korleis rehabiliteringa går, skriv OL-vinnaren.

Eit ryggmergsslag er ei forstyrring i blodtilførselen til ryggmergen. Ryggmergen er avhengig av tilførsel av blod for å fungere.

Ifølgje Reed veit ikkje legane kva som forårsaka slaget.

– Det oppstod midt i ryggrada, så eg er i augneblinken lam frå brystet og ned, skriv briten, som samtidig provar at humøret ikkje er borte.

– Armane mine er framleis sterke, og hjernen er akkurat så gjennomsnittleg som han heile tida har vore.

Reed avslutta sin innhaldsrike idrettskarriere i fjor.

