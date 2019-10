Sky Sports: Liverpools kvartfinale kan bli flytta til januar

sport

Sky Sports melder torsdag at English Football League (EFL), som arrangerer ligacupen, skal opne for å flytte den aktuelle kvartfinalen.

Dei signala kjem i kjølvatnet av at Liverpool-manager Jürgen Klopp onsdag trua med å trekke Anfield-klubben frå turneringa. Årsaka var at kvartfinaledatoane kolliderte med Liverpools deltaking i klubb-VM i Qatar.

Kvartfinalane i ligacupen skal etter planen bli spelte i veka som byrjar med måndag 16. desember. Onsdag 18. desember speler Liverpool semifinale i klubb-VM.

I samtalar

Torsdag morgon opplyste EFL-leiinga at samtalar var sette i gang med Liverpool-leiinga for å løyse kampdato-floken. Ifølgje Sky Sports skal éi mogleg løysing vere at kvartfinalekampen mot Aston Villa blir lagd til veka som byrjar med 6. januar. Det er same veke som semifinalane er fastsette.

I så fall er det nærliggande at semifinalen som involverer vinnaren av møtet mellom Liverpool og Villa òg må flyttast.

Planen om at finalen skal spelast på Wembley 1. mars står samtidig fast.

Oppgitt Klopp

Det kompliserer likevel òg saka at ein må finne ein ny dato for Premier League-møtet mellom West Ham og Liverpool. Det var òg oppsett medan stjernene på Anfield-klubben speler klubb-VM i desember.

Manager Jürgen Klopp var klar i sin tale etter åttedelsfinalen på onsdag mot Arsenal. Der spelte mannskapet til tyskaren seg vidare etter straffesparkkonkurranse.

– Dette viser det problemet vi har i Premier League med at ingen bryr seg om slike ting. Det er sånn det er, sa han oppgitt til Sky Sports.

Liverpool er forplikta til å spele klubb-VM som regjerande meisterligavinnar.

