Sagosen skal jakte OL-billett på heimebane

sport

Det internasjonale handballforbundet (IHF) har vedtatt at kvalifiseringsgruppa til Noreg skal spelast i nybygde Trondheim Spektrum frå 17. til 19. april neste år.

Det var ikkje gitt at kampane ville bli lagde til Noreg, men Norges Håndballforbund søkte i september om å få arrangøransvaret. Svaret frå IHF vart altså positivt.

– Ein svært gledeleg beskjed å få. Det er veldig moro at vi får ei ny stadfesting på at vi blir sett på som ein dyktig arrangørnasjon, seier president Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund.

Spania kjem?

Trondheim Spektrum skal òg huse fleire gruppespelkampar under handball-EM for menn i januar neste år.

Nybygde Trondheim Spektrum rommar over 8000 tilskodarar. Fire nasjonar deltar i OL-kvalifiseringa for neste år, inkludert Noreg. Chile og Sør-Korea blir to av motstandarane for Noreg. Saman med desse tre laga vil puljen bestå av ytterlegare éin europeisk nasjon. Per no er denne nasjonen Spania, men plassen blir ikkje endeleg spikra før etter EM i januar.

Alle skal møte alle i trønderhovudstaden. Dei to beste på sluttabellen er klare for sommarleikane i Japan.

Sist Noreg var representert i herrehandball under eit sommar-OL, var heilt tilbake i 1972. Tolv nasjonar av kvart kjønn skal delta i handballturneringa i Tokyo neste sommar.

Danmark klare

På herresida er Danmark allereie kvalifisert som verdsmeister, medan Japan er med som vertskap. Vinnaren av det kommande europameisterskapen vil òg vere automatisk kvalifisert.

Skulle Sander Sagosen og Noreg bli europameistrar eller ta sølv bak Danmark, er OL-billetten allereie i boks. Då blir det naturleg nok inga kvalifisering i Trondheim.

– Viss lykka vil det slik at vi slepp å arrangere OL-kvalifisering fordi vi kvalifiserer oss gjennom EM, skal vi overleve det, seier handballpresident Lio.

(©NPK)