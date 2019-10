Heldig trekning for Solskjær i ligacupen – møter Colchester i kvartfinalen

sport

United møter dermed det lågast rangerte laget som er att i turneringa.

Colchester held til på fjerde nivå i engelsk fotball, men har samtidig sendt både Tottenham og Crystal Palace ut av turneringa på vegen mot kvartfinale. I ligaen har det ikkje gått like bra. Etter 16 serieomgangar ligg klubben på niandeplass i League Two.

Liverpool skal på si side ut mot Aston Villa på bortebane i ligacupkvartfinalen sin, medan regjerande meister Manchester City skal på besøk til Oxford frå tredje nivå i engelsk fotball.

Den siste kvartfinalekampen blir spelt mellom Everton og Leicester.

Oppsving

Onsdag sikra Manchester United seg avansement frå åttedelsfinalen etter å ha slått Chelsea 2–1 på Stamford Bridge. Sigeren var den tredje strake til laget på bortebane.

Marcus Rashford vart matchvinnar med eit formidabelt langskot. United-spissen, som fyller 22 år torsdag, skåra òg det første målet – på straffespark.

United har fått fleire nøkkelspelarar tilbake frå skade den siste tida. Det har gitt eit oppsving i resultata.

No ser det ut til at dei raude djevlane har ein stor sjanse til å sikre semifinalebilletten i ligacupen heime på Old Trafford.

Liverpool-diskusjonar

Liverpool slo ut Arsenal i ein særs målrik åttedelsfinale onsdag. Straffesparkkonkurranse måtte til for å skilje laga etter 5–5 ved ordinær tid. Frå kritmerket var Liverpool best med 5–4.

Etter kampen varsla samtidig manager Jürgen Klopp at Liverpool kunne komme til å trekke seg frå turneringa som følgje av at kvartfinalane kolliderer med klubb-VM.

Kvartfinalane i ligacupen blir spelt etter planen 17. og 18. desember. Då er Liverpool opptatt med VM-spel. Torsdag opplyser BBC at det går føre seg samtalar mellom Anfield-klubben og turneringsleiinga for å løyse situasjonen.

Semifinalane i ligacupen blir spelte i januar, medan finalen går 1. mars.

(©NPK)