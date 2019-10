Agentbesøk set full fyr i Bale-spekulasjonar

sport

Bales London-reise skal ha vore avklart med Real Madrid, og den spanske TV-kanalen Cuatro filma 30-åringen då han møtte agent Jonathan Barnett. Til kanalen seier Barnett at møtet var «privat».

På oppfølgingsspørsmålet om Bale er fornøgd med tilværet i Madrid, svarte agenten med eitt ord: «Ekstatisk».

Bale sjølv ville ikkje la seg intervjue av medium på flyplassen.

Leggskade

Walisaren har gått glipp av Real Madrids tre siste kampar som følgje av ein leggskade. Den pådrog han seg i ein EM-kvalifiseringskamp med heimlandet for meir enn to veker sidan.

Real-trenar Zinedine Zidane utelét òg Bale frå kamptroppen til to kampar i forkant av at skaden oppstod.

I juli sa Zidane at han meinte det var best for både Bale og klubben om walisaren fann seg ein ny klubb. Sidan har han gått tilbake på det og hevda at Bale er ein viktig spelar i stallen.

– Mykje er sagt, og vi meiner at Bale er ein spelar som er her, som legg ned ein stor innsats og trenar godt, sa Zidane i forkant av onsdagens 5–0-siger i La Liga over Leganes.

– Han er viktig for stallen og klubben. Når han ikkje er tilgjengeleg, er han ikkje det fordi han slit med ein skade. Det er alt, la franskmannen til.

Skyhøg lønn

Real-sjefen røpte samtidig at Bale ikkje personleg hadde informert han om kvifor han skulle til London, men at dette var avtalt direkte med klubbleiinga.

I sommar vart Bale sett i samband med ein overgang til kinesisk fotball. Også dei rikaste klubbane i Premier League vart nemnde som mogleg ny arbeidsgivar for walisaren.

Bale skal ha ei årslønn på rundt 15 millionar euro, i overkant av 150 millionar kroner. Ikkje mange klubbar kan matche det.

