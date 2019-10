121 millionar i potten for trønderhest i fransk travfest

sport

Den trøndereigde supertravaren innleidde onsdag årets storløpssesong i Paris med ein femteplass. Det er heilt etter planen som skal gi Prix d'Amerique-triumf siste søndagen i januar.

– Verken hesten eller eg samlar på femteplassar, men trenar Jean-Michel Bazire følgjer planen sin og var særs godt fornøgd med hesten etter løpet på onsdag, seier Kolbjørn Selmer til Equus.

288.000 per start

Den trønderske forretningsmannen har gleda av å eige seksårige Looking Superb som reiste til Frankrike for eitt år sidan. Før reise hadde hesten tent 800.000 kroner på 46 startar.

På 18 startar i det største travsportlandet i verda har han køyrt inn 5,2 millionar eller 288.000 per start. Ei ekstrem utvikling som etter berre tre månader i Paris enda med sensasjonell 2.-plass i 2019-utgåva av Prix d'Amérique.

I 2020 er målet å vinne den 100. utgåva av det største travløpet i verda.

– Bazire har lagt ein plan som tilseier at Looking Superb skal vere på topp i PdA. Alle startar fram til det er oppbyggande for hesten. Formtoppen skal komme siste helga i januar neste år. Det er viktigast, seier Selmer.

121 millionar i potten

Løpet på onsdag på mektige Vincennes travbane i Paris var det første i årets franske Vintermeeting. 746 løp skal avviklast over fire månader. Utrulege 121 millionar norske kroner skal utbetalast. Ti av dei i eitt einaste løp. Fem millionar berre til vinnaren. Han kan bli norsk for første gong i historia.

– Moglegheita er der, men første mål er å kvalifisere seg. Det skjer via nokre utvalde løp. Det første er Prix de Bretagne 17. november, seier Selmer, som saman med Frankrikes største trenar og kusk har plukka ut tre store oppgåver i 2020.

– Prix d'Amérique, Elitloppet på Solvalla og Oslo Grand Prix på Bjerke. Det er dei tre største løpa. I fjor vart vi toar i PdA, galopp i Elitloppet og så vart Looking Superb sjuk før OGP. I år håper vi på revansj. Som eg liker å seie: alt kan skje i travsporten, seier Kolbjørn Selmer.

