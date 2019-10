Svensk serieavslutning: Tre pokalar og 260 medaljar på fire arenaer

sport

Djurgården, Malmö og Hammarby har alle sjanse til å bli seriemeister, medan AIK og IFK Norrköping kan sikre seg medaljar. Dramatikken blir utløyst laurdag ettermiddag med samtidige kampar på fire arenaer.

– Dette året er ekstremt, seier prosjektleiar Gert Nilsson om oppgåva med å sørge for at pokalar og medaljar for alle eventualitetar er til stades på dei rette arenaene slik at sigersseremoni kan haldast med ein gong etter kampslutt.

Representantane til forbundet har med seg tre pokalar (originalen og to kopiar) og dessutan fleire enn 260 medaljar i ulike valørar til dei fire arenaene. Mest å halde styr på blir det i Norrköping, der serieleiar Djurgården kjem på besøk. Der skal mannen til forbundet sitje med Lennart Johanssons pokal og heile fire medaljesett.

I svensk fotball får dei fire første medaljar: Gull til serievinnaren, stort sølv til toaren, lite sølv til trearen og bronse til firaren. Djurgården kan bli nummer ein, to eller tre, IFK Norrköping kan bli nummer fire eller fem.

Norske spelarar er blant dei som kjempar om gjæve medaljar laurdag. Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry og Per Kristian Bråtveit er i Djurgården, Jo Inge Berget i Malmö, Mats Solheim i Hammarby, Tarik Elyounoussi og Daniel Granli i AIK.

Slik er stillinga blant medaljekandidatane: 1) Djurgården 65, 2) Malmö 62, 3) Hammarby 62, 4) AIK 59, 5) IFK Norrköping 56.

Desse kampane avgjer: AIK–Sundsvall, Hammarby–Häcken, IFK Norrköping–Djurgården, Örebro–Malmö.

