Sundby opnar for OL-sesong utanfor landslaget

sport

Langrennsveteranen frå Røa realiserte eit stort karrieremål då han fekk det etterlengta individuelle meisterskapsgullet sitt i Seefeld-VM sist vinter. No er blikket retta framover. I første rekke mot den kommande sesongen, deretter Oberstdorf-VM neste vinter.

Meisterskapen i Tyskland kan bli Sundbys karrierepunktum, men 34-åringen innrømmer at 15-kilometeren i klassisk stil under Beijing-OL året etter freistar. Spørsmålet er berre om 35-åringen får livet som familiefar til å gå i hop med satsing mot Kina-meisterskapen.

Med kone i full jobb og to aktive søner krev det sitt å få hjula til å gå rundt på heimebane. Det gjer at Sundby tenker i nye banar for eigen del rundt ein eventuell OL-sesong i 2022.

– Eg trur Oberstdorf-VM kanskje er det siste året eg går på ski i tradisjonelle rammer, seier han til NTB – og røper så at det kan vere eit alternativ å la yngre krefter sleppe til på landslaget.

– Eg ser at eg er mindre på samling, eg ser at eg ikkje kan bidra så mykje i gruppa som eg gjorde, så på eit eller anna tidspunkt blir det ein avveging om eg skal gi plassen til ein ung fyr framfor at eg tar opp plassen, seier 35-åringen.

Høgde

Sundby har i lita grad vore med på landslagssamling i sommar og haust. Omsynet til familien har gått føre. Slik blir det også i åra som kjem.

– Så lenge vi finn ei god løysing på det med skiforbundet, vil eg kanskje tenke at det på sikt, etter Oberstdorf, er smart å putte inn nokon annan enn meg på landslaget, seier veteranen ærleg.

– Betyr det at du då er ferdig som skiløpar?

– Nei, og det har eg heller ikkje sagt, smiler Sundby, før han så kjem inn på det som er stikkordet med omsyn til Beijing-OL i 2022: Høgde.

Konkurransane under vinterleikane om tre år går på 1850 meter. Det vil føre til at mange køyrer eit til dels omfattande høgderegime i forkant. Det passar dårleg med Sundbys familiesituasjon.

– Eg kan ikkje reise 120 døgn i høgda. Det går ikkje, seier 35-åringen – og held fram:

– Viss folk då seier at du ikkje blir tatt ut til OL utan å førebu deg slik vi meiner er best, må eg seie «OK, men det går ikkje for meg». Men eg kan ikkje sitje her og seie at 15 kilometer klassisk i Beijing ikkje freistar, seier han.

Mykje å gi

Landslagstrenar Eirik Myhr Nossum seier han heile tida har vore opptatt av å prøve å legge til rette for alle på laget. Det har han ingen planar om å endre på. Han er samtidig klar på at høgdetrening i forkant av Beijing-OL er noko nær eit «must».

– Eg trur jo at viss du skal lykkast i den meisterskapen, må du vere noko i høgda. 120 dagar trur eg ingen kjem til å vere, men ein del i høgda kjem vi til å vere. Det har til no vore vanskeleg å få til for Martin, seier Nossum.

Han forstår godt Sundbys situasjon og er forsiktig med å meine noko om kva for moglegheiter langrennsveteranen har dersom han eventuelt overlèt landslagsplassen til andre føre OL-sesongen.

– Eg skal ikkje byrje med nokon «landslag eller ikkje landslag»-argumentasjon, men eg ser at det er tøft å skulle kombinere det å vere den beste langrennsløparen i verda med det å vere den beste pappaen i verda. Han er heldig å ha ei fantastisk kone som tar og har tatt mykje på heimebane medan han har kunna reise rundt på gutetur i verda, men det går ikkje i all æve, seier Nossum.

Suksesstrenaren er samtidig tydeleg på at han meiner Sundby framleis har mykje å gi.

– Han har framleis mykje å bidra med. Ein ting er resultata, men også inn i laget. Eg håper å behalde dei beste skiløparane på landslaget, og så skal eg prøve å legge til rette så lenge det er mogleg, lengst mogleg, seier Nossum.

Motivasjon nok

Hovudpersonen ser at det å skulle legge til rette for utøvarar med familie ikkje er kvardagskost for skiforbundet.

– Det har ikkje vore så mange situasjonar som dette. Eg er den einaste her, bort sett frå Pål (Golberg), med full familie og fullt opplegg med skitrening torsdagar og turn måndagar. Det er ikkje mange som har dei same erfaringane, så vi får prøve å lære litt undervegs, seier 35-åringen.

Tvil likevel ikkje på at lysta til å gå endå eit OL for Noreg er til stades.

– Eg ser at rammene mine endrar seg for kvart år, og det er i alle fall ingen leveleg situasjon at eg blir tvinga inn i rammer eg ikkje lenger passar i. Så må ein saman bestemme seg for kva ein kan tillate eller ikkje, men motivasjonen strekker seg nok gjennom ein 15-kilometer i Beijing, seier han.

(©NPK)