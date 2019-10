João Pedro klar for Watford frå januar

sport

João Pedro signerte allereie i oktober i fjor ein femårskontrakt med den engelske klubben, men med verknad frå januar 2020. Onsdag kunne Watford på nettstaden sin melde at arbeidsløyve er i orden, og dermed kan den unge spissen slutte seg til klubben som planlagt.

Stortalentet hadde enno ikkje debutert for Fluminenses A-lag då Watford signerte han, men han har imponert i kampar for klubben den siste tida med flotte skåringar. Han held fram med å spele for Fluminense ut året.

Watford kan trenge hjelp. Laget er sist på tabellen i engelsk eliteserie utan ein einaste trepoengar denne sesongen.

