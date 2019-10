Hauke erklærte seg delvis skuldig i dopingrettssak

sport

Rettssaka i Innsbruck er resultat av «Operasjon Aderlass», etterforskinga av ein internasjonal dopingring som vart offentleg kjent då politiet slo til mot fleire utøvarar under ski-VM i Seefeld i slutten av februar. Hauke vart arrestert med nål i armen under ei blodoverføring.

27-åringen medgav i retten onsdag at han hadde nytta både bloddoping og veksthormon for å betre prestasjonane sine, men han avviste at han har brote den austerrikske lova som gjeld bedrageri innan idrett ved å jukse seg til 50.000 euro (vel ein halv million kroner) i premie- og sponsorpengar ved hjelp av dei ulovlege metodane.

Forsvararen til Hauke hevda at det meste av pengane tiltalen refererer til, kom frå avtalar som ikkje var prestasjonsavhengige, og der han berre forplikta seg til å profilere sponsorlogoen.

Tiltalen mot Hauke har ei strafferamme på fengsel frå seks månader til fem år.

«Operasjon Aderlass» (årelating) var ei etterforsking av ein tysk lege som hjelpte utøvarar å drive bloddoping. Det er kjent at 21 utøvarar frå åtte land og fem idrettar er involverte.

