Tarik om gullsmellen: – Vi har kasta bort så mykje poeng

Den norske landslagsprofilen og hans AIK måtte ha tre poeng i bortekampen mot gullrival Malmö måndag, ei oppgåve som vart for vrien. Heimelaget, med Jo Inge Berget i startoppstillinga, vann til slutt 2–0.

– Vi er ute av dansen. Dei andre får gjere opp om gullet, seier ein skuffa Tarik Elyounoussi til Aftonbladet.

– Men det var ikkje her vi tapte. Det er mange andre kampar der vi har sløst bort poeng. Særleg heime.

Ber trenarane evaluere

Østfoldingen avviser å felle nokon meir konkret dom over kva som har gått gale i gulljakta.

– Eg vil ikkje seie for mykje om kva som ikkje fungerer, det får trenarane og klubben gjere, seier han, men meiner realitetane er krystallklare.

– Vi har kasta bort så mange poeng i år. Vi har rett og slett ikkje vore bra nok til å vinne gull, seier Elyounoussi.

Kampen om ligatittelen i Allsvenskan har utvikla seg til å bli eit drama av sjeldan merke. Med AIK ut av bildet etter kampane på måndag, har tre klubbar gullet innan rekkevidde føre den aller siste serierunden.

Djurgården og Fredrik Ulvestad tok tre nye poeng mot Örebro måndag og har tre poengs luke på tabelltoppen føre bortemøtet med Norrköping.

Målskilnads-drama

Malmö og Hammarby er begge tre poeng bak serieleiaren, men kan ta gullet dersom Djurgården taper den siste kampen sin. I så fall blir målskilnaden avgjerande. Det kan òg bli eit drama-reknestykke.

Gullrivalane Djurgården, Malmö og Hammarby står med høvesvis 34, 35 og 34 plussmål når éin kamp står att.

Fredrik Ulvestad skåra eitt av Djurgårdens mål og hadde i tillegg ei målgivande pasning i 3–0-sigeren over Örebro måndag. Aslak Fonn Witry spelte òg heile kampen for Stockholm-klubben, medan keeper Per Kristian Bråtveit sat på benken.

