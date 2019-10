Politiet har avhøyrt tre mistenkte etter supporterbråket på Åråsen – vurderer fleire arrestasjonar

sport

Dei tre personane, som har tilknyting til Vålerengas supportermiljø, måtte bruke natta i arresten, opplyser Wilhelm Bjølseth ved Skedsmo politistasjon. Etter å ha vorte avhøyrde, vart trioen sloppen fri.

– I går kveld arresterte politiet tre menn busette Oslo-området med tilknyting til supportermiljø rundt Vålerenga. Dei er mistenkte for mellom anna drapstruslar mot politiet, vald og forsøk på vald mot politiet, opptøyar, skadeverk og ulovleg maskering, seier Bjølseth til VG.

Alle forholda dei tre er mistenkte for, er relatert til hendingar på stadionområdet laurdag kveld.

– Det er personar som er godt kjente av politiet frå før. Desse er ikkje dei einaste som er identifiserte. Vi har òg identifisert andre. Det kan bli andre meldingar og arrestasjonar i både LSK- og VIF-miljøet, seier Bjølseth.

Bluss, fyrverkeri og kaos

Oppgjeret mellom Lillestrøm og Vålerenga vart stoppa to gonger undervegs fordi supporterar skaut opp fyrverkeri og kasta bluss ut på banen.

Kaoset var heller ikkje over etter at dommar Tommy Skjerven hadde blåse av for full tid. TV-bilde viste at Vålerenga-supporterane kasta bluss inn i ei av leilegheitene i Åråsen-anlegget på veg ut av arenaen. I tillegg gjekk fyrverkeri av medan Eurosport intervjua LSK-trenar Jörgen Lennartsson og Fredrik Krogstad etter kampslutt.

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund kalla uroa «eit trist kapittel i norsk fotball».

– Dagens hendingar på Åråsen er overraskande, skuffande og uakseptable, sa han.

Sjølve fotballkampen enda 0–0.

