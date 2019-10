Landslagstrio nektar å spele under Smerud

sport

Det skriv både TV 2 og VG. Dei tre utanlandsproffane har sendt ein e-post til Norges Fotballforbund der dei gjer det klart at dei ikkje er aktuelle for den kommande landslagssamlinga, der Noreg U21 skal møte Kypros og Portugal.

– Eg følte det var nok denne gongen (sist samling). Så lenge Smerud er coach, er eg utilgjengeleg for landslaget, seier Twente-spelaren Zekhnini til VG.

Heintz, Johnsen og Zekhnini er visstnok misnøgd med at Treningane til U21-landslaget har for låg kvalitet, at spelarar blir brukte i andre posisjonar enn dei er van til, og at landslagstrenar Smerud har ein altfor defensiv inngang til kampane, for å nemne noko.

Heintz hevdar dessutan at Smerud heng ut og frys ut enkeltspelarar føre resten av troppen. Trenaren har fått kritikken til spelarane – og svarer:

«Dette er spillere som over tid har hatt problemer med å etterleve de krav og forventninger som stilles til landslagsspillere».

U21-sjefen får støtte av lagkaptein Leo Skiri Østigård.

– Det får dei (Heintz, Johnsen og Zekhnini) stå for. Resten har tru på Smerud og står saman som lag. Då får andre svoltne gutar som vil spele på laget, komme inn i staden. Det er trist, men som spelar ønsker ikkje eg å spele med nokon som ikkje vil spele på laget og vere ein del av laget. Då er heile poenget med fotball borte, seier St. Pauli-spelaren til TV 2.

