Flo om Solskjær: – Eg håper verkeleg han får behalde jobben

– Det er ein veldig tøff jobb han har som trenar der borte. Eg håper verkeleg han får behalde jobben.

Det seier Tore André Flo om den tidlegare spissmakkeren sin på landslaget, Ole Gunnar Solskjær. Solskjær ser ut til å ha fått United-skuta på rett kjøl igjen etter ein svært tung start på sesongen, og laget har berre tapt to av dei siste elleve kampane i alle turneringar.

Sjølv om United ikkje har imponert stort i enkelte av kampane, har dei vunne to strake bortekampar og gjorde ein god figur i 1–1-oppgjeret mot Liverpool i midten av oktober.

Flo jobbar med talentutvikling og oppfølging av Chelsea-spelarar på utlån. Han fortel at han ikkje har mykje kontakt med Solskjær, men at han var med Chelsea då dei vart knuste 0–4 av United i serieopninga på Old Trafford i starten av august.

– Eg prata litt med agenten hans (Jim Solbakken) då eg var i Manchester, men vi har ikkje hatt så mykje kontakt, seier Flo til NTB.

– Eg håper han kan halde fram der og utvikle det han har planar om. Og det verkar som om leiinga vil gi han meir tid.

– Trur du han vil få arbeidsro om det buttar imot framover?

– Du veit aldri i fotballen, det har eg lært. Men for tida trur eg at leiinga vil gi han meir tid. Og det håper eg veldig.

