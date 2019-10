Bulgaria risikerer to kampar for tomme tribunar

sport

Det bestemte Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tysdag. Bulgararane har òg fått ei straff på vilkår som seier at dei må spele ytterlegare ein kamp for tomme tribunar dersom dei gjer seg skuldige i regelbrot dei neste to åra.

Det var under EM-kvalifiseringskampen mot England 14. oktober i Sofia at heimefansen kom med rasistiske tilrop til det engelske laget.

England vann 6-0, men resultatet vart fullstendig overskygd av rasismen. Kampen vart stoppa to gonger av dommaren før dei bulgarske bråkmakarane vart jaga vekk frå stadionet.

Det bulgarske fotballforbundet er òg bøtelagt med 850.000 kroner (85.000 euro) som følgje av skandalekampen.

Åtferda til dei bulgarske supporterane fekk stor merksemd. I kjølvatnet av episoden har både Bulgarias fotballpresident Borislav Mihajlov og trenar Krasimir Balakov trekt seg.

