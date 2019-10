Thorisdottir ute i minst ti veker

sport

Thorisdottir pådrog seg skaden på trening, og ho var ikkje med då Chelsea vann 3–1 over West Ham på bortebane søndag.

Til VG opplyser ho at ho skal opererast allereie måndag.

– Eg har vore hos ein spesialist no, og det er bestemt at det skal opererast i dag. Eg har fått beskjed om at det kan ta ti til tolv veker før eg er tilbake i lett trening, seier Thorisdottir.

Ho har meldt forfall til Noregs EM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland i Stavanger. Forsvarsspelaren kan heller ikkje spele meir klubbfotball på denne sida av nyttår.

Chelsea klatra til topps i den engelske superligaen med sigeren på søndag.

