Semifinaleklare Diomandé hyllar farsfiguren Bradley

Oslo-mannen er klar for semifinale i MLS-sluttspelet etter å ha skåra to gonger då Los Angeles FC vann kvartfinaleoppgjeret mot byrivalen LA Galaxy 5–3.

Før det hadde han mista fire kampar sidan han frivillig deltok i ligaens SABH-program, som omfattar rusmisbruk og åtferdsproblem. Diomandé vart vurdert av legane i programmet og klarert for spel igjen 18. oktober.

Han slo til på direkten då han var tilbake på fotballbanen. I eit intervju på LAFCs nettstad snakkar han varmt om Bob Bradley, som han har hatt som trenar både i Los Angeles og i Stabæk (i 2015).

– Då eg spelte i Noreg, sa eg til han at han var som ein far for meg. Eg voks opp utan ein far som var til stades, og berre det å få den motivasjonen frå ein fyr eg nettopp hadde møtt … Han lærte meg kva eg kunne gjere betre både på og utanfor banen, seier Diomandé om suksesstrenar Bradley.

– Eg er berre glad for at eg kjenner han. Han har vore ein venn og ein farsfigur for meg. Han har hjelpt meg mykje, og eg er glad for å ha ein så bra fyr og trenar i nærleiken, held mannen fram som har elleve A-landskampar og eitt mål for Noreg.

Tysdag speler Diomandés lag semifinale i MLS-sluttspelet. Kampen går heime mot Seattle Sounders. Vinnaren møter anten Atlanta United eller Toronto FC i sjølve MLS-finalen 10. november.

